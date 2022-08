Paleontólogos portugueses e espanhóis descobriram em Pombal aquele que poderá ser o maior fóssil de um dinossauro saurópode alguma vez encontrado na Europa.Os especialistas procederam a escavações, entre os dias 1 e 10 este mês, na jazida paleontológica de Monte Agudo e retiraram parte do esqueleto, incluindo vértebras e costelas, de um dinossauro saurópode, caracterizado por ter pescoço e cauda compridas e por ser herbívoro e quadrúpede. O exemplar terá cerca de 12 metros de altura e 25 metros de comprimento.

As características de preservação dos fósseis e a sua disposição indicam a possível presença de outras partes do esqueleto do animal, hipótese que será testada em futuras campanhas de escavação na jazida.