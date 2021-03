Fotografia mostra mais de uma dezena de profissionais de saúde em convívio no hospital da Guarda. Veja a imagem

Mais de uma dezena de profissionais de Saúde do hospital Sousa Martins, na Guarda, promoveram um convívio, na quarta-feira, na unidade hospitalar.O evento teve como objetivo festejar o 55º aniversário do enfermeiro-chefe do serviço de ortopedia do hospital.Na fotografia, a que oteve acesso, é possível ver pelo menos 19 profissionais, de máscara, mas sem qualquer distanciamento físico. A sala, onde decorreu o convívio, estava decorada, com uma "cortina" de festa e decoração na mesa, e na parede, alusiva ao tema.Havia bolo de aniversário. Ao, o hospital Sousa Martins garante desconhecer "a realização de qualquer tipo de convívio nas instalações" e revela que "deliberou o Conselho de Administração auditar internamente a situação".