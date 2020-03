Funcionária com coronavírus fecha área de serviço de Aveiras de Cima na A1

A área de serviço de Aveiras de Cima, na A1, esteve encerrada durante várias horas entre o final da noite de domingo, e a manhã de segunda-feira, devido à deteção de Covid-19 numa funcionária. Mais de uma dezena de colegas que com esta trabalhavam foram colocados em quarentena, obrigando a Galp (petrolífera proprietária da área de serviço), a recorrer a funcionários de outros locais, incluindo de Lisboa, para poder reabrir o espaço.

A informação foi dada ao CM por fonte oficial da empresa. "O colaborador (uma mulher) já estava em casa há vários dias. Em face do teste positivo, foram tomadas as medidas de isolamento do infetado, e dos colegas", explicou a mesma fonte.

Após as transferência de funcionários de outras áreas de serviço, a Galp garante já ter a área de serviço a funcionar normalmente.