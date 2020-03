Funcionário de lar da Régua testa positivo para coronavírus. Idosos testados até sábado

O presidente da Câmara da Régua disse esta sexta-feira que um funcionário de um lar de Sedielos está infetado com o vírus da covid-19 e que os restantes 45 colaboradores e idosos da instituição vão ser testados até sábado.

A Câmara do Peso da Régua iniciou na quarta-feira um rastreio a funcionários de instituições particulares de solidariedade social (IPSS) com mais contacto com idosos e, segundo o autarca, foi nesse âmbito que foi detetado um caso positivo no Lar de Santa Maria de Sedielos.

Em consequência, José Manuel Gonçalves referiu que o funcionário, que não apresenta "qualquer tipo de sintomas", foi colocado num quarto de isolamento da IPSS e garantiu que, até sábado, vão ser testados todos os restantes funcionários e utentes.

"Estamos a falar de 45 pessoas e entre hoje e amanhã [sábado] temos os testes todos realizados", afirmou à agência Lusa.

O lar, segundo o presidente, encontra-se "em isolamento profilático" até serem conhecidos os resultados, para avaliar a "dimensão da situação e serem tomadas medidas em consonância".

"Foi uma situação despoletada por amostragem, por iniciativa nossa, nós fomos à procura do vírus", referiu.

O autarca disse que, no rastreio inicial, foram testados "10 funcionários" daquele lar e que "um deu positivo".

José Manuel Gonçalves salientou que, no seu município, "já estavam a ser implementadas normas bastante rígidas" e que a "expectativa é que a situação possa estar muito circunscrita".

"Mas, só depois de termos os resultados é que vamos avaliar. Contudo já temos os planos de contingência e caso o foco seja de maior dimensão já montamos três espaços de acolhimento entre 20 a 25 lugares em cada espaço", frisou.

Portanto, acrescentou, já há "capacidade instalada para os separar e colocar em outros locais de acolhimento".

A Câmara da Régua instalou um centro de rastreios ao novo coronavírus, no Hospital D. Luiz I, que está a funcionar desde quarta-feira e em articulação com um laboratório de análises clínicas privado.

Portugal regista hoje 76 mortes associadas à covid-19, mais 16 do que na quinta-feira, e o número de infetados subiu para 4.268, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.