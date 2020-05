Funeral em Camarate termina com 16 pessoas infetadas por coronavírus

Um funeral em Camarate, Loures, terminou com 16 dos presentes contagiados com o vírus SARS-CoV-2.O médico que acompanha 12 destes doentes, Roque da Cunha, considerou que, por causa de casos como este, Lisboa está numa situação "explosiva".Mais de 90 por cento dos novos casos de Covid-19 anunciados esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) estão na região de Lisboa e Vale do Tejo. No resto do País, a situação mantém-se estável.