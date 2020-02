Fungos perigosos nas praias do Sul do País

Um estudo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) identificou fungos altamente perigosos para a saúde humana nas praias da região de Lisboa e do Algarve.A investigação que integra o último boletim epidemiológico do INSA permitiu confirmar a presença de "espécies com expressão clínica, que representam um potencial risco para a saúde dos utilizadores das praias e que deve passar a ser tido em conta na avaliação da qualidade da praia".As conclusões têm por base amostras recolhidas entre novembro de 2018 e julho do ano passado, em três zonas balneares: na costa do Algarve, em local não identificado, numa praia costeira da região de Lisboa e Vale do Tejo, tal como numa zona de águas de transição (na proximidade da foz de um rio), na mesma região. A análise e tratamento de 18 amostras de areia e igual número de amostras de água permitiram isolar "diversas espécies, algumas das quais responsáveis por causar infeções e alergias muito graves", sublinham os investigadores.A invasão assume maior expressão, quer pelo número total de fungos, quer pela quantidade de espécies distintas, na zona balnear com águas de transição. É seguida pela praia na costa do Algarve e pela zona balnear, voltada ao Atlântico, na região de Lisboa e Vale do Tejo.Os investigadores deixam o alerta: as autoridades devem tomar medidas "de forma a melhorar a qualidade das areias [...], uma vez que os banhistas passam a maioria do seu tempo na areia e não têm conhecimento dos microrganismos que aí habitam, o que faz com que não tenham consciência das doenças a que podem estar expostos quando visitam uma praia e consequentemente tomar medidas de higiene adequadas"."Atualmente existe já legislação para a qualidade das águas balneares, contudo a qualidade das areias é um tema ainda não contemplado na avaliação da segurança da utilização pública das praias (costeiras ou fluviais)", alerta a equipa de investigadores portugueses.O trabalho do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge verificou "uma baixa frequência de Candida albicans, o que indica ausência de contaminação fecal nos locais em estudo", lê-se.Os isolados fúngicos detetados com maior frequência foram Cladosporium sp. (Algarve e zona de transição) e Sarocladium kiliense (praia costeira de Lisboa e Vale do Tejo). Foram ainda isoladas espécies responsáveis por causar alergias e infeções, além de fungos produtores de micotoxinas.