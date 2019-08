Detetados problemas na água de 37 praias

Praias com problemas nas águas

Temperaturas vão descer

As temperaturas vão sofrer uma ligeira descida, progressivamente, até terça-feira. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os próximos dias serão marcados por céu pouco nublado. Há também possibilidade de chuva fraca, sobretudo na região Norte e Centro do País. Hoje o distrito mais quente será Faro, registando 35º C.



Água mais quente no Norte

A temperatura da água do mar na região Norte do País está acima da média da das praias do Algarve. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a água das praias de Ofir e de Apúlia, em Esposende, registou este sábado temperaturas a rondar os 18º C. Já a água das praias de Albufeira e Lagos, no Algarve, ficou-se pelos 15º C e 17º C, respetivamente.

Há 37 praias portuguesas com desaconselhamentos, proibição de banhos ou interdições específicas.Os dados, disponíveis na página do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, e analisados pela associação ambientalista Zero, mostram que houve melhoria na qualidade das águas balneares. Comparativamente ao mesmo período do ano passado - até 15 agosto - há menos uma praia com registo de problemas.Do total de praias desaconselhadas, a maioria (30) deve-se aos resultados das análises à água: os parâmetros microbiológicos avaliados (Escherichia coli e Enterococus intestinais) foram, em muitas destas, ultrapassados. Também a ocorrência de microalgas vermelhas, como aconteceu em junho em várias praias do Algarve, contribuiu para as interdições.Os restantes sete casos referem-se a zonas balneares interditadas pelos delegados regionais de Saúde devido a "risco ou existência de problemas de contaminação", pode ler-se no comunicado da Zero. O único caso recorrente, com dois desaconselhamentos a banhos, foi o da praia de Faro-Mar, no concelho de Faro.Das 37 águas balneares afetadas, oito referem-se a zonas interiores e 29 são costeiras. "As zonas balneares interiores são mais suscetíveis a descargas ou à falta de tratamento de águas residuais, faltando medidas adequadas de controlo", critica a associação ambientalista, que exige "esclarecimento" à Agência Portuguesa do Ambiente e à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território "das causas de contaminação e ações tomadas pelas autoridades".As praias do Algarve têm sido, nos últimos dias, ‘invadidas’ por uma longa extensão de algas. A praia de Monte Gordo, em Vila Real de Santo António, tem sido uma das mais afetadas. O fenómeno não é prejudicial para a saúde, mas tem incomodado os banhistas e obrigado as autarquias a realizar limpezas extra. Já em junho deste ano a região, sobretudo entre a ilha do Farol e Vilamoura, tinha sido afetada por um manto de microalgas vermelhas.