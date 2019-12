Fuzileiro português conclui curso de seis meses que prepara os Seal americanos

Um oficial do Destacamento de Ações Especiais (DAE) da Marinha portuguesa, que pela natureza classificada das suas missões não pode ser identificado, concluiu esta quarta-feira o curso de seis meses que prepara os militares para serem operacionais dos Navy Seals, a força de elite da marinha dos EUA que, entre outras missões, conduziu o ataque que matou Osama Bin Laden, o sanguinário chefe da Al-Qaeda.

O fuzileiro português completou o exigente curso de 24 semanas denominado Basic Underwater Demolition/SEAL (BUD/S). As provas tiveram início a 15 de julho em San Diego, Califórnia.

De acordo com a Marinha, consistiu em quatro fases, para além do período de adaptação para militares internacionais. Essas fases foram orientação, condição física, mergulho de combate e operações terrestres.

"O curso é caracterizado pelo desenvolvimento das capacidades de resistência física e psicológica dos alunos, bem como das competências de liderança e de capacidade de trabalhar em equipa", destaca a Marinha.

O curso em que participou o oficial do DAE (o 338.º BUD/S) teve uma taxa de insucesso de 60%. Começou com 150 candidatos, tendo apenas 60 chegado ao final. Além do português, participaram mais três estrangeiros, tendo apenas concluído com aproveitamento dois.