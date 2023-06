Gelados Mochis retirados de venda no Pingo Doce devido a problema de congelação

Os gelados Mochis do Pingo Doce estão a ser retirados de venda temporariamente, devido a um problema de congelação, informou a empresa em comunicado ao seus clientes."Tratou-se de um problema na congelação que não comprometeu de forma alguma a segurança no consumo do produto. Mas para o Pingo Doce, o nosso compromisso com a qualidade é total e por isso estamos a retirar todo o produto de venda temporariamente", refere a empresa.A devolução dos gelados e o reembolso pode ser feito em qualquer loja.Os gelados Mochis têm-se tornado virais nas redes sociais.