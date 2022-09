As gerações mais jovens em Portugal são, a nível europeu, aquelas em que o desejo de ter filhos se manifesta de forma mais intensa, aponta um estudo na segunda-feira divulgado.









Realizado em dez países europeus e com a participação de 6100 jovens, os dados da segunda fase do inquérito Merck ‘Sustentável ou nada. O futuro que os millennials e a geração Z da Europa querem’ dizem que 72% das gerações mais jovens pretendem vir a ter uma família, um valor que em Portugal sobe para os 82%. O trabalho indica ainda que, em Portugal, 49% dos millennials (entre 25 e 35 anos) querem ter filhos no prazo de três anos.

Os 612 participantes portugueses no estudo revelam, ainda, ser os mais recetivos à realização de tratamentos de fertilidade no caso de dificuldade em conceber naturalmente: oito em cada 10 jovens não hesitariam, um valor sete pontos percentuais mais alto do que os jovens europeus no seu conjunto.





Já quanto ao que estas gerações valorizam quando se trata de constituir família, em Portugal é a saúde física e emocional que vem em primeiro lugar para os millennials (98%) e para os que têm entre 8 e 23 anos (geração Z, 97%). Em segundo lugar surge o facto de ter o parceiro certo (97% em ambas as gerações) e, em terceiro, ter um emprego “satisfatório e estável” (96% nos millennials e 97% na geração Z).