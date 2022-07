Os Ministérios da Saúde e das Finanças criaram um prémio anual para gestores dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Há administradores que poderão receber uma majoração de cerca de 35 mil euros por ano.



A portaria foi publicada a 30 de junho e entrou em vigor no dia seguinte. Tem como objetivo atribuir “uma remuneração variável associada ao reconhecimento e incentivo da boa gestão”, pode ler-se no documento.









