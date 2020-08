GNR apanha três infetados com Covid-19 na rua

A GNR identificou duas mulheres e um homem, com idades entre os 36 e os 42 anos, por desrespeito da medida de confinamento obrigatório já que se encontravam na rua apesar de terem dado positivo à Covid-19, no concelho de Vila do Conde.Os militares daquele posto têm apertado as fiscalizações relativas aos crimes de desobediência e propagação de doença, na sequência da subida de casos no concelho, que a própria autarquia relacionou com esse desconfinamento ilegal da parte de infetados. Informa a GNR que foram controladas 115 pessoas sujeitas a tal obrigação, tendo sido detetados, na segunda-feira e ontem, os três casos de pessoas que optaram por se ausentar do domicílio.Os militares deslocaram-se às habitações daqueles vila-condenses e deram conta de que não estavam no interior das mesmas. Posteriores diligências confirmaram que se encontravam na via pública, apesar dessa obrigação de confinamento que lhes foi decretada por parte das autoridades de saúde pública.Dois dos identificados são da localidade de Touguinhó e o terceiro de Mindelo, freguesia onde se tem registado também uma subida de casos, tal como Guilhabreu - onde o próprio padre, Carlos Duarte, de 91 anos, deu positivo no teste ao novo coronavírus.Para esta quarta-feira está mesmo agendada uma conferência de imprensa da parte da Câmara Municipal de Vila do Conde, na qual a edil Elisa Ferraz irá fazer o ponto de situação relativamente à doença Covid-19 no concelho.