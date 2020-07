GNR controla festa do sexo na Comporta

O Comando Territorial da GNR de Setúbal está a par da festa do sexo, que se realiza este sábado na Comporta, em Alcácer do Sal, mas desconhece a localização exata onde vai decorrer o evento, que deverá juntar mais de 40 pessoas. As patrulhas da zona da Comporta estão instruídas para agir em conformidade, pois as normas da DGS apenas permitem ajuntamentos com um máximo de 20 pessoas.









A festa é organizada pela Purília – comunidade que promove eventos exclusivos para os amantes do sexo e o investimento, segundo o promotor, Ricardo Champalimaud, é superior a 500 mil euros. A presença pode custar entre 1700 euros para uma pessoa e 3 mil para casal.

Segundo a organização, o evento cumpre com todas as normas da DGS. Os participantes são submetidos a testes à Covid-19 e só podem entrar com a prova de um resultado negativo.





O evento está envolto em secretismo. Só oito horas antes é que os participante sabem a localização exata da festa. Irão de limusine para o local, terão direito a champanhe Moët & Chandon e coquetéis. É oferecida uma máscara veneziana a quem quiser manter o anonimato. O tema desta festa inspira-se no filme ‘Eyes Wide Shut’ (‘De Olhos bem Fechados’), protagonizado por Tom Cruise e Nicole Kidman e realizado por Stanley Kubrick.