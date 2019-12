GNR devolve Golfinho ao mar em praia de Grândola. Veja as imagens

A Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Grândola, resgatou este domingo, dia 01 de dezembro, um golfinho Riscado, Stenella coeruleoalba, na praia da Raposa, em Grândola.

Segundo fonte da GNR, "a operação aconteceu na sequência de um alerta dado por um pescador, de que se encontrava um golfinho encalhado na praia".

Os militares deslocam-se ao local onde confirmaram que "o golfinho se encontrava no areal com vida. Foram iniciadas manobras para tentar restituir o referido mamífero ao seu habitat natural, numa ação que durou cerca de duas horas, tendo culminado no retorno ao oceano com sucesso" explicou a mesma fonte.

Durante esta ação a GNR contactou o Porto de Abrigo – Centro de Reabilitação de Espécies Marinhas do Zoomarine, tendo estes agilizado os procedimentos para um possível resgate, transporte e libertação do mamífero no seu habitat natural, tendo para isso sido ativadas duas equipas do ICNF de Alcácer do Sal e Setúbal, sendo estas desmobilizadas após o sucesso da restituição do Golfinho ao oceano no local onde o mesmo encalhou.