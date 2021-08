Golfinhos e baleia-anã dão à costa no Algarve

A espécie golfinho-comum foi a que registou mais arrojamentos no mês de julho na costa algarvia. Seis exemplares deram à costa, seguindo-se a tartaruga-comum, com três exemplares, e ainda uma baleia-anã, com um exemplar. As conclusões foram feitas pela Rede de Arrojamentos do Algarve, que monitoriza os casos de animais que dão à costa.Desde o início do trabalho desta entidade que foi possível perceber que há um aumento de arrojamentos no verão. O maior arrojamento de golfinhos poderá estar associado ao aumento de sardinha nesta época do ano, sendo uma das presas favoritas destes mamíferos. As interações que ocorrem entre as redes de pesca e os animais também aumentam nesta altura, pela maior procura que ocorre, o que tem revelado um maior número de capturas acidentais. Esta é uma das causas de morte mais frequentes.