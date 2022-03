Gondomar ganha primeiro Balcão SNS24 do país para teleconsultas com hospital

A União de Freguesia de São Cosme, Valbom e Jovim, em Gondomar, no distrito do Porto, dispõe a partir desta quinta-feira do primeiro Balcão SNS24 do país a disponibilizar acesso a serviços hospitalares, nomeadamente a teleconsultas, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) adiantou que este é o primeiro balcão a nível nacional a disponibilizar o acesso a serviços de cuidados de saúde hospitalares, permitindo realizar teleconsultas com o Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP).

Também esta quinta-feira entrou em funcionamento na Junta de Freguesia de Cristelo, em Barcelos, no distrito de Braga, um outro Balcão SNS24.

"Com o apoio de mediadores digitais e de forma segura, eficiente e mais próxima, os serviços podem ser prestados de duas formas, através do acesso facilitado e do acesso mediado, nomeadamente para marcar consultas, renovar medicação crónica e realizar uma teleconsulta", especificou a ARS-N.

Com mais estes dois balcões, a região Norte passa a ter 115, o maior número do país.

O Balcão SNS 24 presta apoio assistido a quem tem pouca literacia digital, sem acesso a equipamentos tecnológicos ou à Internet e sem condições ou competências necessárias para aceder remotamente aos serviços digitais do SNS.

O Balcão SNS 24 é uma iniciativa que resulta da parceria entre a ARS-N, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS, EPE), municípios, juntas de freguesia e os ACES e "desempenham um serviço público fundamental ao facilitar o acesso remoto aos serviços digitais do SNS e na promoção da inclusão digital e social das pessoas".

Os Balcões SNS 24 facilitam a marcação de consultas, renovação de receitas, entre outros serviços do SNS, e o acesso mediado que possibilita, por exemplo, realizar uma teleconsulta através da ferramenta de teleconsultas do SNS e ajudar a obter os certificados digitais covid-19 da União Europeia.