Governo antecipa desconfinamento. Conheça as novas medidas

Pandemia: È seguro deixar de usar máscara?

Mais de 7,2 milhões de portugueses já têm a vacinação completa: até ao final de quarta-feira, segundo a ‘task force’ para a vacinação, havia em Portugal continental 77,2% da população com pelo menos uma dose e 70,6% com o esquema vacinal completo.Ao atingir os 70% delineados como meta para avançar no desconfinamento, o Governo agendou para esta sexta-feira um Conselho de Ministros extraordinário, de forma eletrónica, para decidir a passagem para a segunda das três fases de desconfinamento, duas semanas antes do previsto.