Certificado digital deixa de ser obrigatório e isolamento só para infetados com Covid. Conheça as medidas

s contactos de risco deixam de estar obrigados a cumprir isolamento; o limite na lotação em estabelecimentos deixa de existir assim como a recomendação do teletrabalho.



O uso da máscara mantém-se em espaços interiores.



O Governo admitiu, no entanto, que estas

Veja o comunicado:



O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que declara a situação de alerta em todo o território nacional continental até às 23h59 de 7 de março de 2022 – deixando de vigorar a situação de calamidade – e o decreto-lei que altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Os diplomas vêm assim alterar as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19, eliminando: o confinamento de contactos de risco;

a recomendação de teletrabalho;

os limites de lotação em estabelecimentos, equipamentos e outros locais abertos ao público;

a exigência de apresentação de certificado digital, salvo no controlo de fronteiras;

a exigência de teste com resultado negativo para acesso a grandes eventos, recintos desportivos, bares e discotecas. Por outro lado, mantém-se: a exigência de teste negativo, exceto para portadores de certificado de recuperação ou de certificado de vacinação completa com dose de reforço, para: visitas a lares; visitas a pacientes internados em estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde.

uso de máscara nos espaços interiores onde é exigida atualmente.

13:12 | 17/02 Teste negativo para acesso a lares e máscaras no interiores mantêm-se obrigatórios O teste negativo à Covid-19 mantém-se obrigatória para o acesso a lares.



O uso obrigatório de máscara permanece obrigatório em espaços interiores.



O Governo revelou que estima levantar todas as medidas da Covid-19 dentro de cinco semanas.

13:06 | 17/02 Conheça as novas medidas - Os contactos de risco da Covid deixam de estar obrigados a realizar confinamento;



- Certificado digital deixa de ser obrigatório exceto nas fronteiras;



- Deixa de existir recomendação de teletrabalho;



- O limite de lotação deixa igualmente de existir.



De acordo com o Executivo, as medidas vão manter-se até à descida do número de mortos e de internados em unidades de cuidados intensivos.



13:06 | 17/02 RT abaixo de 1 A Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, revela esta quinta-feira que o Índice de Transmissibilidade (RT) encontra-se atualmente abaixo de 1 (com um valor de 0.76).



A ministra revela que a incidência é ainda ainda elevada, mas encontra-se já a baixar.



Apesar deste indicados, o número de óbitos é ainda muito elevado - 46 esta quarta-feira.



"Só deixamos de ter medidas quando se atingir os 20 mortos por 100 mil habitantes", revelou Mariana Vieira da Silva.





