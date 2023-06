Governo apresenta hoje plano de saúde para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa

O plano do Ministério da Saúde para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), com o Papa Francisco, em agosto, que inclui de dois hospitais de campanha, é esta segunda-feira apresentado, em Lisboa.

Do plano já se sabe que prevê a instalação de dois hospitais de campanha, com equipamento de emergência médica pré-hospitalar e com voluntários entre médicos, enfermeiros e alunos finalistas das diferentes áreas da saúde.

Os últimos dados da organização da jornada indicavam que 1.200 pessoas com formação na área da saúde fizeram já a sua inscrição como voluntários.

No sábado, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, disse encarar com uma "tranquilidade vigilante" as respostas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) durante a jornada, assegurando que o dispositivo "está preparado".

O plano, que esta segunda-feira é anunciado, teve em conta "os ensinamentos de anteriores Jornadas Mundiais das Juventude realizadas em outros países, mas também de outros eventos de massas que já ocorreram em Portugal", disse.

"Vamos instalar um conjunto de meios significativos no terreno, entre as quais um hospital de campanha completo, além centenas de profissionais mobilizados, mais de um milhar e meio de voluntários. Por tudo isto, estou com uma tranquilidade vigilante", afirmou.

Tendo em conta tratar-se de iniciativa que poderá reunir mais de um milhão de pessoas na primeira semana de agosto, ela "exige atenção e preocupação".

"Mas tenho a expectativa que os meios que mobilizamos vão assegurar que tudo decorra com tranquilidade. Estamos preparados para um eventual aumento de procura [dos serviços hospitalares], mas não temos a expectativa que tal ocorra de forma generalizada", disse.

A apresentação está marcada para esta segunda-feira à tarde, em Lisboa, numa sessão em que também estará presente Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação Jornada Mundial de Juventude.

O plano será apresentado pelo médico António Marques, responsável pela sua elaboração, e a sessão será encerrada pelo ministro da Saúde.

Embora a organização nunca tenha apontado para números concretos, a expectativa é que perto de 1,5 milhões de jovens participem, entre 01 e 06 de agosto, na capital portuguesa, no encontro mundial com o Papa.

As principais cerimónias religiosas da JMJ estão previstas para o Parque Eduardo VII e para o Parque Tejo (a norte do Parque das Nações), abrangendo os concelhos de Lisboa e Loures.