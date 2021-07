Governo cria 500 vagas no Ensino Superior destinadas a alunos de escolas em zonas desfavorecidas

O Governo vai avançar para a criação de 500 lugares extra no Ensino Superior e em cursos técnicos superiores profissionais (CTSP's) para alunos que frequentem escolas do programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, que operam em contextos sociais desfavorecidos.A medida, que o jornal Público diz entrar em vigor a partir do ano letivo de 2022/2023, estava prevista no Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025 - Portugal contra o racismo.O objetivo é que 500 alunos entrem através desta via no Ensino Superior ou em CTSP's, duplicando as entradas no ano seguinte e atingindo os 2000 alunos em 2025.