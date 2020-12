Governo cria portal de esclarecimento quanto ao processo de vacinação contra a Covid-19

O Governo lançou este sábado um site que visa esclarecer o processo de vacinação contra a Covid-19, que pode ser acedido através do site da DGS ou do site Estamos On (portal do Governo com as diferentes medidas de resposta à pandemia).



A página visa fornecer "toda a informação sobre a vacinação contra a Covid-19 através de uma linguagem simples e clara", informa o Governo em comunicado. O espaço contempla uma zona de perguntas frequentes, um simulador onde o utilizador poderá saber em que altura será chamado pelo Serviço Nacional de Saúde para ser vacinado, os contactos que devem ser utilizados pelos cidadãos que queiram saber mais sobre o processo de vacinação e ainda o Plano de Vacinação.





O portal será atualizado à medida que decorrerá o processo de vacinação e pode ser consultado através dos seguintes endereços:

https://covid19estamoson.gov.pt/vacinacao-covid19/

https://covid19.min-saude.pt/vacinacao/



Recorde-se que a vacinação em Portugal começa este domingo, 27 de dezembro.