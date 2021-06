Os juízes Carlos Alexandre e Ivo Rosa vão deixar de ser os únicos magistrados do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), mais conhecido por ‘Ticão’. O Governo recusa extinguir este tribunal e quer agora criar uma espécie de ‘Super Ticão’, com mais juízes e competências. Vai propor que os magistrados que estão atualmente no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa - ...