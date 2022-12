A nova secretária de Estado do Tesouro recebeu uma indemnização da TAP de cerca de 500 mil euros, por cessação antecipada do cargo de administradora executiva.

O ministro das Finanças e o ministro das Infraestruturas e da Habitação emitiram, esta segunda-feira, um despacho a solicitar ao Conselho de Administração da TAP a informação sobre o enquadramento jurídico do acordo celebrado com Alexandra Reis, no âmbito da cessação de funções como vogal da respetiva Comissão Executiva.