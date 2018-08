Governo português não vai retirar o convite a Le Pen para o Web Summit

Ministério da Economia diz que o alinhamento do evento é "da exclusiva responsabilidade da organização".

O Governo português não vai pedir à organização da Web Summit que retire o convite à à líder do partido nacionalista francês Frente Nacional, Marine Le Pen. Num comunicado do Ministério da Economia, citado pela TSF, foi explicado que o Executivo "estando, pelo seu impacto, empenhado no acolhimento deste evento privado, não tem, como em outros eventos, intervenção na seleção de oradores".

O Governo recordou, ainda, que se trata "um fórum alargado de discussão de tendências de mercado, cujo alinhamento - oradores e programa - é da exclusiva responsabilidade da organização".

A reacção governamental surgiu depois de o CEO da Web Summit ter dito que que, se os anfitriões em Portugal pedissem, cancelaria imediatamente o convite, explica a Sábado.