Governo reduz férias escolares da Páscoa a quatro dias

As férias da Páscoa foram reduzidas a apenas quatro dias, decorrendo entre 29 de março e 1 de abril e não entre 25 de março e 5 de abril como estavam previstas.



As escolas terão assim no total uma semana de pausa que inclui os feriados de Sexta-Feira Santa e Domingo de Páscoa.





A informação foi enviada às escolas pelo Ministério da Educação, que confirma ainda a supressão das férias de Carnaval entre 15 e 17 de fevereiro.Esta foi a forma encontrada pelo Ministério para compensar os 11 dias úteis de pausa letiva que se iniciaram no dia 19 de janeiro e terminam dia 5.O Ministério revela que serão ainda acrescentados dias de aulas no final do 3º período e que o calendário de exames vai mudar.Até 12 de fevereiro será publicado o novo calendário letivo e de exames.