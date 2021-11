Governo reforça apelo à vacinação e assegura "todos os cenários" face ao aumento de casos

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde reforçou hoje o apelo à vacinação dos idosos e assegurou que "todos os cenários estarão sempre aberto" quanto à necessidade de medidas para responder ao aumento de casos de Covid-19.

"A nossa primeira preocupação é exatamente esta: vacinar, vacinar, vacinar, porque percebemos que é muito importante que as faixas mais vulneráveis da nossa população possam ser o mais rapidamente possível vacinadas, precisamente pelo aumento de casos que verificamos na Europa, em toda a Europa, portanto temos que defender a nossa população, temos que defender o nosso país", afirmou António Lacerda Sales.

No âmbito de uma visita ao centro de vacinação de Odivelas, instalado no Pavilhão Multiusos deste concelho do distrito de Lisboa, pelas 12:00, acompanhado da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, do coordenador do núcleo de coordenação do plano de vacinação contra a Covid-19, coronel Carlos Penha-Gonçalves, e do presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins (PS), o secretário de Estado Adjunto e da Saúde revelou que hoje, em pouco mais de duas horas, já foram administradas em todo o país 12 mil vacinas contra a covid-19 e 17 mil vacinas contra a gripe.