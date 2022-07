Governo reforça apoios sociais para alunos do ensino superior público a partir de setembro

O Governo anunciou este sábado o reforço dos apoios sociais para o ensino superior público a partir de setembro, incluindo a atribuição automática de bolsas de estudo aos alunos que já recebem até ao terceiro escalão do abono de família.

Numa nota, a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior anunciou que decidiu reforçar os apoios sociais dos estudantes de ensino superior a partir do próximo ano letivo, especialmente dos que agora são candidatos, com a aprovação de diversas alterações aos Regulamentos de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior e do Programa +Superior.

Entre as alterações previstas está a atribuição automática de bolsa de estudo no ensino superior a todos os estudantes que beneficiem do 1.º, 2.º ou 3.º escalões de abono de família e que ingressem através do concurso nacional de acesso ao ensino superior público.