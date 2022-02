O Governo suspendeu esta terça-feira a produção hidroelétrica em quatro barragens da EDP devido aos efeitos da seca que está a afetar o País.O ministro do Ambiente João Matos Fernandes revelou, após uma reunião da comissão de acompanhamento da seca, que as barragens em causa são Alto Lindoso e Touvelo no Alto Minho e Cabril e Castelo de Bode no Zêzere.O abastecimento de água para a rega a partir da albufeira da Bravura em Lagos fica também suspensa.