Grávida de 26 anos com infeção grave de Covid-19 transferida de Faro para o Porto

Uma mulher grávida, de 26 anos e com Covid-19, foi transferida pelo INEM do Hospital de Faro para o Centro Hospitalar de São João, no Porto, com apoio da Força Aérea.

A transferência foi realizada na madrugada de terça-feira. Segundo o INEM, a grávida estava internada na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Faro, com necessidade de tratamento com ECMO (oxigenação por membrana extracorporal). Uma equipa médica do São João, com cinco profissionais, foi transportada até Faro por um dos helicópteros de emergência médica do INEM e assumiu o tratamento da utente.

A viagem desde o Algarve até ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, foi realizada a bordo de um avião C-295 da Força Aérea Portuguesa. A mulher foi depois transportada até ao São João com recurso a ambulâncias do INEM e uma ambulância dos Bombeiros de Moreira da Maia. Durante o transporte, a doente já contou com a aplicação do ECMO. A transferência, indica o INEM, contou com a coordenação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes e o envolvimento de vários agentes do Sistema Integrado de Emergência Médica.