Grávida fechada dentro de ambulância

Uma mulher grávida, com sintomas suspeitos de estar infetada com Covid-19, esteve fechada dentro de uma ambulância do INEM, no hospital de Faro, durante mais de uma hora e meia.

A jovem de 24 anos, ao que o CM apurou, é de nacionalidade nepalesa e integra o grupo de trabalhadores agrícolas que estão em quarentena no pavilhão de uma escola, em Faro, depois de ter sido confirmado um caso positivo de infeção dentro do grupo. A mulher foi transportada por uma equipa especializada do INEM, mas teve de ficar fechada na ambulância, assim como o técnico de emergência, até que fosse desinfetado o contentor de isolamento do hospital.

No Algarve, há 16 infetados com Covid-19. Os últimos casos são dois nepaleses que já apresentavam sintomas.