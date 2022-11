A grávida que esta semana morreu no Hospital das Caldas da Rainha na sequência de uma paragem cardiorrespiratória quando era transportada para a unidade de saúde, tinha sofrido há cerca de duas semanas um acidente rodoviário que a levou a receber assistência hospitalar, desconhecendo-se se o agravamento súbito do seu estado de saúde possa ter alguma relação com essa ocorrência, o que só a autópsia poderá esclarecer.









