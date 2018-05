Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve de técnicos condiciona socorro

INEM em articulação para recorrer aos bombeiros e Cruz Vermelha caso seja necessário.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Os técnicos de Emergência Pré-Hospitalar do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) iniciaram uma greve ao trabalho suplementar. A paralisação começou às 00h00 desta sexta-feira e vai durar por tempo indeterminado.



Como forma de prevenir um eventual condicionamento do socorro, o INEM garantiu ao CM que estará, "como sempre, atento a todas as situações que possam causar a inoperacionalidade das suas ambulâncias e motociclos de emergência", e preparado para, "em conjunto e em estreita articulação com os seus parceiros no Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa, garantir a assistência".



Entre as reivindicações apontadas pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) está "o início da negociação e consequente aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho apresentado pelo sindicato em janeiro de 2017".



A contratação de mais técnicos é outra reivindicação, com o sindicato a considerar "urgente a contratação de 450 profissionais".



Ao CM, Pedro Moreira, presidente do STEPH, referiu que em maio tentaram novamente uma reunião com o Ministério das Finanças, mas a mesma foi recusada.



PORMENORES

Diminuição do descanso

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar diz que a sobrecarga de trabalho suplementar que os profissionais sofrem atualmente traduz- -se na diminuição dos dias de descanso, aumentando o desgaste físico e psicológico, potenciando um risco acrescido no desempenho das funções.



Frota em mau estado

A renovação da frota de ambulâncias e motociclos é outra reivindicação. Há poucos dias ardeu uma ambulância em Torres Novas. Os técnicos retiraram o oxigénio evitando uma explosão.