Greve do SEF provoca ajuntamento de pessoas no Aeroporto de Lisboa

A greve convocada pelo sindicato do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a decorrer esta sexta-feira está a provocar grandes ajuntamentos no Aeroporto de Lisboa.Segundo fonte do Aeroporto de Lisboa, o aglomerado de pessoas ocorre principalmente nas chegadas porque a falta de profissionais do SEF afeta o controlo dos passageiros bem como dos formulários obrigatórios relativos à Covid-19.A mesma fonte revela aoque o aeroporto está a regularizar a situação mas espera que pelas 12h00 e ao final da tarde volte a haver um aumento do fluxo das pessoas e que a situação está a afetar todos os aeroportos nacionais.sabe que uma passageira se sentiu mal, durante a manhã desta sexta-feira, e foi assistida pela Cruz Vermelha no aeroporto.