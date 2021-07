Greve do SEF provoca enchente no aeroporto de Lisboa e filas de espera de mais de 4 horas

Leia também GNR apreende cães usados em lutas

Esta sexta-feira estão a registar-se constrangimentos no controlo de fronteiras no Aeroporto de Lisboa. Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da ANA Aeroportos Portugal, esta situação deve-se à greve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que decorre durante todo o dia desta sexta-feira.Desse modo, fonte oficial confirmou aoque desde as 06h00 desta sexta-feira que se registam tempo de espera bastante elevados no controlo de fronteira da área das chegadas. Alguns passageiros chegaram mesmo a esperar cerca de 4 horas.Por forma a controlar o fluxo de pessoas e evitar uma aglomeração ainda maior de passageiros, o aeroporto confirmou ainda que está a conter o desembarque de voos, mantendo, por isso, os passageiros no interior das aeronaves."A ANA Aeroportos de Portugal informa que devido à greve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, estão a ocorrer constrangimentos no controlo de fronteira do Aeroporto de Lisboa.Desde as 6h que estão a ser registados tempos de espera bastante elevados no controlo de fronteira da área das chegadas, atingindo em alguns casos as 4 horas.De modo a controlar os fluxos e evitar maior aglomeração de passageiros, o aeroporto está, sempre que necessário, a conter o desembarque de voos.Foram reforçadas as equipas da ANA para prestar apoio aos passageiros.Lamentando o incómodo causado, pela greve dos inspetores do SEF, aos passageiros e ao desejável bom funcionamento do aeroporto, a ANA agradece a todos a sua compreensão e colaboração."