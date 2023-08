Greve dos médicos internos com adesão superior a 80%

A greve dos médicos internos está esta quarta-feira a registar uma adesão "muito expressiva", de entre 83% e 85%, disse à Lusa o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, ao fazer um balanço do primeiro dia de paralisação.

De acordo com Jorge Roque da Cunha, o impacto da greve, a primeira realizada por médicos internos e que decorre esta quarta e na quinta-feira, sente-se tanto na parte hospitalar, como nos cuidados de saúde primários.

"É importante que esta mensagem seja entendida por parte do Governo", afirmou o dirigente sindical, vaticinando que se não houver acordo com os trabalhadores a situação do Serviço Nacional de Saúde vai "piorar".

A greve foi convocada pelo SIM para exigir melhores salários e a valorização profissional para efeitos de progressão na carreira.

Em declarações à Lusa ao final da manhã, Roque da Cunha assegurou que os serviços mínimos estão a ser cumpridos.

Com o protesto, o sindicato pretende também chamar a atenção para o "grande trabalho" que fazem os cerca de 6.500 médicos internos, "muitas vezes" substituindo especialistas e cumprindo centenas de horas extraordinárias, dada a "escassez de recursos".

A paralisação, que abrange pela primeira vez médicos em pós-formação para obtenção da especialidade, insere-se num quadro mais vasto de greves, em várias modalidades e regiões, promovidas pelo SIM, até setembro, para reclamar uma grelha salarial condigna para todos os médicos.

O SIM reivindica a integração do internato médico no "primeiro patamar da carreira médica".

A paralisação coincide com a greve às horas extraordinárias dos médicos de família, que deveria ter terminado na terça-feira, mas que continua até 22 de setembro.

Os médicos já tinham cumprido três dias de greve nacional, entre 25 e 27 de julho, e dois dias de greve na região Centro, a 09 e 10 de agosto.

O SIM emitiu um novo pré-aviso de greve para 30 e 31 de agosto nas regiões do Alentejo, Algarve e Açores.

Em 10 de agosto, os sindicatos dos médicos e o Governo concluíram uma quinta reunião negocial extraordinária sem chegar a acordo sobre a revisão da grelha salarial, principal item do caderno reivindicativo apresentado à mesa das negociações, iniciadas em 2022.

À saída da reunião Roque da Cunha, disse à Lusa que não havia razões para recuar nas greves previstas até setembro, alegando que a tutela mantém uma proposta de aumento salarial de 1,6% para a generalidade das carreiras.

De acordo com o Ministério da Saúde, a proposta do Governo significa, globalmente, um aumento de 24% da massa salarial dos médicos do SNS.

Segundo a tutela, os médicos hospitalares que integrarem a dedicação plena terão um horário de 35 horas semanais, a que acrescem mais cinco horas de trabalho por semana, e um aumento salarial que corresponde a dois níveis remuneratórios, mais um suplemento previsto nesse novo regime de 20%.

O SIM entende que o novo regime de dedicação plena ao SNS proposto "é pouco atraente" para os médicos, devido à carga horária prevista (300 horas extraordinárias anuais).

Uma nova reunião negocial entre sindicatos e Governo está agendada para 11 de setembro.