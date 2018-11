Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gripe aumenta risco de pneumonia e confunde sintomas

Sinais precoces são febre, arrepios, tosse e dor nas costas.

Por Cláudia Machado | 10:24

As épocas da gripe e da pneumonia sobrepõem-se, agravadas pela chegada do frio intenso, pondo em risco a população mais frágil, acima dos 65 anos. E, muitas vezes, os sintomas da segunda podem passar despercebidos porque tendem a ser semelhantes aos da primeira. Mas esta sobreposição estende-se também à forma como podem ser prevenidas, sobretudo nas suas formas mais comuns ou graves. A resposta está na vacinação.



"A gripe é uma doença vírica e o vírus reproduz-se dentro do organismo, nas células brônquicas, e, ao sair, mata-as. E estas são fundamentais para a defesa do organismo", facilitando o desenvolvimento da pneumonia, explica ao CM José Alves, pneumologista e presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão.



"É preciso ter muito cuidado com a pneumonia, pode transformar-se numa infeção generalizada", alerta o especialista.



Para Isabel Saraiva, vice-presidente da Associação Respira, "o acesso à informação é a base de uma boa prevenção".



"A maioria dos adultos não se vacina, não só contra a pneumonia, como contra outras doenças, por falta de conhecimento ou de indicação médica.". Além da vacina, a prevenção passa, por exemplo, por deixar de fumar, pois o tabaco reduz também as células de defesa do organismo. Os sintomas precoces da doença são febre, tosse, arrepios e dor nas costas.



Bebés são vacinados desde 2015

A vacina Prevenar 13, que atua na prevenção de doenças como a pneumonia, meningite, otite e septicémia, foi incluída no Programa Nacional de Vacinação em 2015, e destina-se a todas as crianças que nasceram desde 1 de janeiro desse ano. O esquema de vacinação divide-se em três doses: aos dois, quatro e 12 meses de idade.



PORMENORES

Rastreios em Lisboa

Na segunda-feira, o MOVA realiza uma ação de rastreios e de aconselhamento à população entre a Gare do Oriente e o Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa. Decorre entre as 10h00 e as 18h00.



MOVA criado em 2017

O MOVA – Movimento Doentes pela Vacinação, foi fundado pela Associação Respira e lançado em abril do ano passado.



Respira dá apoio

A Associação Respira dá apoio a doentes respiratórios crónicos. Realiza várias atividades no âmbito da prevenção e deteção precoce de doenças.