Grupo Dia desiste de vender a Clarel com lojas em Portugal e Espanha

O Grupo Dia desistiu de vender a Clarel, empresa especializada em cuidados pessoais de beleza e cosmética com 1.300 lojas em Portugal e Espanha, que tinha sido posta à venda no início do ano."O Grupo Dia acredita firmemente no potencial do setor dos cuidados pessoais e lar e na possibilidade de uma mudança bem-sucedida para a Clarel. É por isso que decidiu manter a marca como parte da empresa", afirma o grupo em comunicado publicado esta sexta-feira em Madrid.A possível venda da Clarel, com 71 lojas em Portugal, fazia parte do plano estratégico dos anteriores responsáveis pela gestão do grupo, mas a nova direção nomeada depois da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pelo magnata russo Mikhail Fridman, que agora detém 70% do grupo, acredita no potencial da Clarel.A empresa anunciou ainda que a Clarel terá uma estrutura "que funcionará independentemente da empresa-mãe [Dia]" e que para gerir esta nova unidade de negócio foi nomeado um novo presidente executivo (CEO), Paul Berg, com mais de 25 anos de experiência em cadeias alimentares e de consumo e "um perfil muito internacional e versátil".Em Portugal, o Grupo Dia tinha no final do ano passado 223 estabelecimentos próprios e 309 franchisados com as marcas Minipreço, Mais Perto e Clarel.