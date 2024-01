Grupo Nabeiro-Delta Cafés compra distribuidora AMD Swiss

O Grupo Nabeiro-Delta Cafés anunciou esta segunda-feira a aquisição da totalidade do capital e do negócio da distribuidora de produtos portugueses AMD Swiss, numa operação realizada através da Novadelta Suíça, sem revelar o valor da transação.

"Com este negócio a empresa portuguesa pretende reforçar a sua presença no mercado suíço, no âmbito da estratégia de internacionalização, consolidada nas últimas décadas em diferentes geografias", informou o grupo português, em comunicado.

A Novadelta Suíça é responsável pela comercialização dos produtos do Grupo Nabeiro naquele país desde 2016, bem como de outras marcas portuguesas.

Além da Suíça e Portugal, a Delta também opera em outros países como Espanha, França, Luxemburgo, Angola (Angonabeiro), Brasil e China e, de forma indireta, através de parcerias com distribuidores, em outros países, num total de 40 países.

Os mercados internacionais representam 35% do volume de negócios do grupo.