Grutas reabrem a 1 de agosto com regras devido à Covid-19

As grutas, o único equipamento cultural sob tutela do Estado que permanece encerrado devido à pandemia da covid-19, reabrem no dia 01 de agosto, anunciou hoje a secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, no Parlamento.

Lembrando que as grutas são "o único equipamento cultural que falta abrir, pelas razões que se tornam óbvias, que tem que ver com oxigenação e circulação de ar", Ângela Ferreira afirmou, numa audição na comissão parlamentar de Comunicação e Cultura, que a tutela recebeu, "hoje de manhã, um parecer favorável da Saúde", em relação à reabertura daqueles espaços.

"Portanto na próxima resolução de Conselho de Ministros, as grutas vão poder reabrir, ou seja, a partir de dia 01 de agosto, as grutas vão reabrir, cumprindo os planos de contingências e regras aplicadas aos equipamentos culturais", afirmou.