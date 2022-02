A relação entre a indústria farmacêutica e os médicos, com muitos milhões de euros envolvidos e justificados com trabalhos de consultoria, patrocínios e até presenças em congressos, é antiga, mas intensificou-se entre 2020 e 2021 com a chegada das vacinas contra a Covid-19.Filipe Froes, pneumologista no Hospital Pulido Valente e dirigente do gabinete de crise da Ordem dos Médicos para a Covid-19, é um dos clínicos com maiores ligações ao setor farmacêutico.