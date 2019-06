Guterres reconhece que a sua geração falhou "no desafio da emergência climática"

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, reconheceu ontem que a sua geração falhou na garantia de uma resposta apropriada ao desafio da emergência climática. E as crianças "perceberam-no melhor do que muitos líderes", constata o diplomata. Para o mais alto funcionário da ONU, os jovens "podem e devem" liderar a luta pelo clima."Sem [tomada de] ação na emergência climática esta geração pode vir a encarar consequências devastadores", alertou ontem António Guterres, em Lisboa. À contenda climática somam-se "novos desafios" na oferta de emprego, na educação e saúde, acrescenta o responsável.Para o secretário-geral das Nações Unidas os principais decisores políticos "estão a começar a ouvir", assim como a assumir a preponderância daquela geração no avançar de soluções, num quadro de estreita cooperação."Estou convosco neste caminho que trilhamos juntos. As Nações Unidas estão convosco sempre que fizerem frente à injustiça e trabalhemos convosco para prevenir conflitos e promover a paz. Encorajo-vos para que continuem a traçar metas ambiciosas e a testar limites", afirmou o responsável.50 ministros e 120 delegações de juventude de vários países assinaram ontem a Declaração Lisboa +21, comprometendo-se com 19 princípios para o futuro da geração, entre os quais o desenvolvimento de programas de prevenção da violência, em especial contra jovens mulheres.O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, defendeu ontem que a renovada Declaração Lisboa +21 mostra como foi possível ouvir os jovens, "dando um passo irrevogável" para o seu envolvimento. "Nada para os jovens sem os jovens", resume o governante.António Guterres discursou no encerramento da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude , que terminou ontem, em Lisboa, 21 anos após ter liderado evento semelhante como primeiro-ministro.O dirigente da ONU sublinhou que "temos hoje a mais numerosa geração jovem da história".