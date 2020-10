A gigante americana espera disponibilizar 100 milhões de doses ainda este ano - que serão distribuídas pelos vários países - e espera ainda 1,3 bilhão de frascos fabricados em 2021.

especialista em imunologia da Universidade McMaster, em Ontário, no Canadá, a nossa melhor hipó

tese é a vacinação porque "se metade das pessoas que são vacinadas ficar imune, já é mais fácil proteger os grupos de risco, porque o vírus vai circular numa quantidade tão pequena que deixa de ser um problema de saúde pública", avança a revista.





A chegada da vacina é, desde que a pandemia começou, a luz ao fundo do túnel em que todos tempos vivido desde março. Há 11 vacinas da Covid-19 quase prontas e a mais barata custa 2,50 euros, avança aque dá ainda conta de 32 respostas sobre a vacina.O mês de outubro é decisivo. Nas próximas semanas deverão conhecidos os resultados dos testes das primeiras vacnas e começarão a ser feitos os primeiros pedidos de aprovação. Até ao final deste 2020 já deverão haver pessoas vacinadas tratando-se, agora, de uma questão de semanas para conhecer os desenvolvimentos das vacinas.A vacina da Pfizer, por exemplo,, Bélgica. Se os testes forem um sucesso e os reguladores considerarem seguro, o fármaco deverá estar disponível até ao final do ano.De acordo com a revista SÁBADO, Portugal vai receber três vacinas diferentes sendo a mais barata de 2,50 euros. Segundo umRecorde-se que Portugaldesde o início da pandemia e a tendência, alertam as autoridades de saúde, é que os números continuem a aumentar ao longo das próximas semanas.