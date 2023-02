“Há horas em que o cheiro intoxica”: População manifesta-se contra aterro sanitário em Barcelos

“Estamos doentes. É um cheiro que não se aguenta. Há horas do dia em que até intoxica”. Fátima Ribeiro, de Barqueiros, era uma das muitas vozes do protesto, este sábado de manhã, contra o mau cheiro proveniente do aterro sanitário da Resulima em Paradela. À chegada ao aterro, os cerca de 500 manifestantes que marchavam, empunhando cartazes e tarjas, foram surpreendidos com uma “operação de boa vizinhança” da empresa.









Félix Marques, autarca de Laúndos, uma das 11 freguesias afetadas, mostrou-se indignado. “É uma afronta isto que nos estão a fazer. Não viemos cá para visitas, nem para receber panfletos”, atirou. A Junta de Laúndos é uma das freguesias do concelho da Póvoa da Varzim que avançou com uma ação na Justiça para exigir a tomada urgente de medidas. “Não podemos aceitar que a Resulima se transforme num aterro a céu aberto. Exigimos medidas e a empresa terá que investir para acabar com o mau cheiro que nos está a roubar qualidade de vida”, frisou outro autarca, Paulo João Silva, da freguesia de Rates.

O aterro recebe os resíduos de seis concelhos do Minho.