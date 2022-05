A partir de dia 1 de junho há mais 222 professores e educadores de infância das escolas públicas que vão reformar-se, de acordo com os últimos dados da Caixa Geral de Aposentações. É o número mensal mais alto desde o início do ano. Desde janeiro, passaram à aposentação 815 docentes. Se somarmos os 222 a partir de junho, temos 1037 aposentações (média de 173 por mês).





A média mensal de 2022 é superior a todos os anos de 2014 a 2020. Em 2021, a média mensal de reformados foi de 162. A meio do ano, estamos ainda abaixo da metade da previsão para o ano 2022, em que se prevê que se aposentem 2826 docentes. Mas os números vão crescer a partir de junho, pois, por norma, os meses de julho, agosto e setembro são os que registam mais aposentações no setor da educação, pois coincidem com o final do ano letivo. Para 2023, as estimativas apontam para 3515 aposentações na rede pública de escolas.