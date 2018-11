Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Lisboa interrompe hasta pública nos terrenos da antiga Feira Popular

Medida aconteceu para os candidatos poderem analisar as questões colocadas na quinta-feira pelo Ministério Público, retomando dia três de dezembro.

11:18

A hasta pública relativa à Operação Integrada de Entrecampos, e que envolve os terrenos da antiga Feira Popular, foi esta sexta-feira interrompida para os candidatos poderem analisar as questões colocadas na quinta-feira pelo Ministério Público, retomando dia três de dezembro.



"A decisão do júri é de interromper" o procedimento, disse o diretor municipal de Gestão Patrimonial da Câmara de Lisboa, António Furtado.



A informação foi transmitida pouco tempo depois da abertura da hasta pública e antes de serem abertas as três propostas apresentadas.



"Foi aberto o ato público, será interrompido neste momento e será retomado no dia 03" de dezembro, referiu o diretor, apontando que será distribuída aos interessados uma "cópia integral da pronúncia da senhora procuradora", endereçada na quinta-feira ao município liderado por Fernando Medina (PS).



Na quinta-feira, o Ministério Público (MP) aconselhou a Câmara de Lisboa a "reponderar" o projeto de requalificação que envolve os terrenos da antiga Feira Popular, "com vista a acautelar possíveis ilegalidades", indicou à Lusa a Procuradoria-Geral da República (PGR).



Esta posição foi transmitida pelo MP num "conjunto de questões" que dirigiu à autarquia, a respeito do projeto conhecido como Operação Integrada de Entrecampos.



"No ofício indaga-se sobre a disponibilidade da Câmara Municipal de Lisboa para reponderar o procedimento com vista a acautelar possíveis ilegalidades", pode ler-se numa resposta escrita enviada à Lusa, que indica que o documento foi endereçado ao líder do executivo municipal, o socialista Fernando Medina, com conhecimento da presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Helena Roseta.



Este foi o segundo conjunto de questões sobre o projeto remetido pelo MP à Câmara de Lisboa.