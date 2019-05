Hemofilia causa dor persistente nas gerações mais velhas

A hemofilia é uma doença crónica que afeta cerca de mil portugueses.É uma deficiência orgânica congénita no processo de coagulação do sangue, o que provoca hemorragias.De transmissão genética, ligada ao cromossoma X, aparece quase em exclusivo nos indivíduos do sexo masculino.A dor persistente permanece entre as gerações mais velhas de hemofílicos, apesar dos mais recentes avanços no campo da medicina.A introdução da medicação que impede as hemorragias espontâneas "não anulou a dor ao nível das articulações entre as pessoas que, no passado, foram sujeitas a hemorragias frequentes", sublinha o presidente da Associação Portuguesa de Hemofilia e outras Coagulopatias Congénitas, Miguel Crato.A associação levou a cabo o ‘Projeto Compreender para Melhor Viver com Hemofilia em Portugal’ que envolveu 90 pessoas das regiões de Lisboa e Porto, de diferentes grupos etários, por um período de oito meses.A equipa de investigadores avaliou as dificuldades colocadas aos doentes nos diferentes períodos da vida. "Tudo tem início com a decisão de engravidar que, caso algum dos pais seja portador da doença ou exista um historial familiar, cria uma tensão relacionada com a vida futura da criança", refere a psicóloga Isabel Lourinho.Na infância, a investigadora sublinha que a "presença da hemofilia gera ainda mais ansiedade nas crianças e também nos pais". Isabel Lourinho refere, sobre a adolescência, que o estudo sublinha que nesta faixa etária surge "uma vivência mais complicada que passa pela aceitação da doença e pela importância de cumprir o tratamento".Na idade adulta, "a questão laboral é marcante" e mais tarde, no período sénior, a presença de outras doenças torna mais complexo o tratamento da hemofilia.O estudo apresenta ainda um conjunto de recomendações, que passam por novas formas de apoio aos pais e criação de serviços de suporte à organização das rotinas familiares.É também sublinhada a necessidade de maior consciencialização na adolescência para uma doença que é transversal à vida.Já na idade mais avançada é apontada a necessidade de um acesso facilitado à informação."Estigma à volta da doença"Qual importância deste estudo?Apesar de todos os avanços, as pessoas continuam a ter de enfrentar muitas dificuldades e desafios, identificados neste estudo, que procura também apontar soluções para melhorar o futuro.Falar da hemofilia é muito importante porque há ainda muito estigma à volta doença.A medicação representa um custo elevado?– Não. São comparticipados a 100 por cento.Por que é importante para o doente manter o contacto com a associação?– São associados 750 doentes. Contactar a associação é importante em termos de obter informação sobre as formas adequadas para ser autónomo.A geração mais nova desconhece as consequências de não fazer a medicação, porque tem menos hemorragias e menos dores. Avisa o estudo que os mais novos podem ser tentados a deixar de administrar o fator que visa coagular o sangue.A medicação aplicada consiste na administração por injeção subcutânea, duas a três vezes por semana, do fator que permite a coagulação. No passado, os tratamentos passavam por transfusões de sangue.A falta de tratamento adequado no passado implica lidar com a reação dos outros, perante um aumento das limitações físicas com um consequente impacto laboral por faltas ao trabalho.Os mais recentes tratamentos permitem a um hemofílico ter uma esperança de vida comum à restante sociedade, apesar de ser necessário avaliar a ligação a outras doenças.