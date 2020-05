Homem de 36 anos morre em casa à espera de fazer o teste à Covid-19

Jorge Bancaleiro chegou ao Centro de Saúde de Beja com azia e "uma forte dor no peito". Ainda foi atendido por uma médica, mas como só poderia ser diagnosticado e tratado depois de fazer o teste de despiste para a Covid-19, deram-lhe uma injeção para as dores e foi mandado para casa.

O caso passou-se na segunda-feira, 26 de abril. Jorge Bancaleiro, de 36 anos, viria a falecer poucas horas depois, segundo a família, vítima de ataque cardí...

