Um homem de 56 anos residente em Viseu sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) um dia depois de ter tomado a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. “A minha grande dúvida é saber se o AVC foi ou não provocado pela toma da vacina”, desabafa com o CM Carlos Albuquerque, que esteve internado no hospital e agora recupera das sequelas do acidente.