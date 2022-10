Homem diabético despejado de bairro na Trafaria dorme na rua

Sebastião Tomás, de 53 anos, diabético que se movimenta com auxílio de canadianas, diz que está a dormir na rua depois de ter sido despejado do Bairro 2º Torrão, na Trafaria, após a demolição por motivos de segurança promovida pela Câmara de Almada."Morava lá há três anos e não tenho onde dormir", lamenta. Recusa ir para o centro de acolhimento do Laranjeiro, onde diz ter sido agredido e ameaçado por um toxicodependente.Mário Ávila, diretor de Desenvolvimento Social da autarquia, diz que ele "não foi despejado" do 2ª Torrão", sendo "uma pessoa em situação de sem-abrigo já referenciada" que recusou o centro de acolhimento. E desmente qualquer incidente no centro de acolhimento.