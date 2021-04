Homem mordido por víbora cornuda em Constância recupera no hospital

Manuel Valador, o homem de 60 anos que foi mordido esta terça-feira por uma víbora cornuda, em Portela, Constância, saiu esta quinta-feira da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Abrantes. O incidente aconteceu quando o homem arrancava ervas do seu jardim.sabe que a vítima, com um quadro clínico complicado e dificuldades ao nível da visão, teve uma reação alérgica ao antídoto que foi dado no hospital, o que acabou por atrasar a recuperação.